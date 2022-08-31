РИА НовостиАктрисе Кристине Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армииТверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении актрисы Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду.РИА НовостиНа днях в Тверской суд столицы поступило дело об административном правонарушении в отношении Кристины.StarHit.ruМаксимальное наказание, которое грозит Асмус в случае доказанной вины, - штраф в размере 50 тыс. рублей.Газета.Ru18 мая 2022 года во время концерта группы "ДДТ" в Уфа-Арене Юрий Шевчук произнес речь, "содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ".Российская газетаЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаTopdaynews.ruРосбалтПетербургский дневникREGNUMРоссийская газетаYakutsk.ruПолитическая ЭкспертизаФАНПятый каналStarHit.ruГазета.RuRuposters.ruРИА “Informing”ЦарьградНародные новостиВесьмаПодробнее о событииВ отношении актрисы Асмус составили протокол по статье о дискредитации ВС РоссииRT на русском03:19На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии РоссииStarHit.ru01:30Самое цитируемоеАктрисе Кристине Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армииРИА Новости03:10StarHit: Кристину Асмус заподозрили в дискредитации российской армииМосковский Комсомолец02:08Суд 6 сентября рассмотрит дело в отношении Асмус о дискредитации армииРЕН ТВ03:20Агент Кристины Асмус Нисанова усомнилась в возбуждении дела против актрисыLenta.ru03:24StarHit: на Кристину Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил РоссииГазета.Ru01:39Показать ещёОценить1,1KПоделиться