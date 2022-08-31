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Актрисе Кристине Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении актрисы Кристины Асмус за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде в среду.
РИА Новости
На днях в Тверской суд столицы поступило дело об административном правонарушении в отношении Кристины.
StarHit.ru
Максимальное наказание, которое грозит Асмус в случае доказанной вины, - штраф в размере 50 тыс. рублей.
Газета.Ru
18 мая 2022 года во время концерта группы "ДДТ" в Уфа-Арене Юрий Шевчук произнес речь, "содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ".
Российская газета

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В отношении актрисы Асмус составили протокол по статье о дискредитации ВС России
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На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России
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