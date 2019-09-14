Шоу-бизнес
ИзвестияАнастасию Заворотнюк частично парализовало
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на telegram-канал Mash. Уточняется, что врачи диагностировали у нее парез правой части тела.
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Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2
В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
Чемпионат 13:10
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru 11:27
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области
В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Известия 06:03
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Футбол
«Шинник» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в 13-м туре ФНЛ
Футболисты ярославского "Шинника" на выезде сыграли вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" в матче 13-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости 11:01
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Слово и Дело вчера в 21:00
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Футбол
Сочи — Локомотив 0:1 (2-й тайм)
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в первом тайме матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».
Sportbox.RU 12:29
Транспорт
В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники
В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Происшествия
В Крыму нашли бомбу времен ВОВ, висевшую на дереве
Радио Sputnik 06:45
Армия и оружие
Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году
Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Происшествия
Пьяный врач в поликлинике Моздока прописал ребёнку мазать гипс мазью
Врач, по фамилии Прохоров, рекомендовал ребенку мазать гипс мазью.
Регион online 11:26