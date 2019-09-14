Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАнастасию Заворотнюк частично парализовало

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на telegram-канал Mash. Уточняется, что врачи диагностировали у нее парез правой части тела.
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Анастасию Заворотнюк частично парализовало, пишут СМИ

Газета.Ru04:04

СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк

Rambler News Service11:43

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

StarHit.ru04:36

Заворотнюк парализовало, врачи считают операцию рискованной - источник

Царьград04:06

Онколог о возможном раке мозга Заворотнюк: «Операция может облегчить ей состояние»

Телепрограмма08:44

Анастасию Заворотнюк парализовало — СМИ

7Дней.ру05:05

Частично парализовало: новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Дни.ру04:46
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
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В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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