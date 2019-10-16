Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.

с чего всё началось

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники. Один из друзей звезды сериала «Моя прекрасная няня» отметил, что это вовсе не означает появление хороших новостей, пишет «Комсомольская правда».

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

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