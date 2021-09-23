Суд в Уссурийске арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф» в юмористических видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине на YouTube-канале BARAKuda.
Многие не поверили в историю с внебрачной дочкой, решив, что певица выдумала девочку ради пиара, однако, если рождение ребенка и получение 50 биткоинов окажется правдой, у Королевой могут возникнуть серьезные проблемы.
Наблюдения шести древних «потухших» галактик, которые сформировались в первые три миллиарда лет после Большого взрыва, показали, что они содержат крайне мало холодного газа, необходимого для поддержания звездообразования.