За подаренную другу яйцеклетку Наташе Королевой светит реальный срок

Многие не поверили в историю с внебрачной дочкой, решив, что певица выдумала девочку ради пиара, однако, если рождение ребенка и получение 50 биткоинов окажется правдой, у Королевой могут возникнуть серьезные проблемы.