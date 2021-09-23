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Актрису Кривоносову, пародировавшую генерала МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток

Суд в Уссурийске арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф» в юмористических видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине на YouTube-канале BARAKuda.
Дождь
Согласно данным источников, мировой суд установил, что 43-летняя Лариса Кривоносова снялась в видеоролике в форме сотрудника полиции.
Lenta.ru
На форме были знаки различия и символика госструктуры.
ВЕСТИ: Приморье
По данным источников, 21 сентября на два дня задержали исполнителя главной роли Андрея Неретина и увезли из Уссурийска в Липовцы.
ВЕСТИ: Приморье

Подробнее о событии

Актрису из шоу Наливкина арестовали на 10 суток
РЕН ТВ12:28
Актрису Кривоносову, пародировавшую генерала МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток
Lenta.ru11:52
В Уссурийске арестовали актрису сатирического интернет-сериала про Виталия Наливкина
Московский Комсомолец10:03
Актриса, которая пародировала Ирину Волк в видео о Виталии Наливкине, получила 10 суток ареста
Фонтанка.Ру11:25
Игравшей Марину Вульф из МВД в шоу Наливкина дали 10 суток ареста
РБК11:04
В Приморье на 10 суток арестовали актрису после пародии на Ирину Волк
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