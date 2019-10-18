Общество
РИА НовостиАктрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде. Административное дело рассматривалось в судебном участке мирового судьи № 105. Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования.
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Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет вчера в 04:58
Политика
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Кинобизнес сегодня 16 октября в 18:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Lenta.ru 08:58
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 08:41
Спорт
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины
Газета.Ru 06:28
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
Газета.Ru 10:47
Политика
Кондратьев прокомментировал мечты Украины о Кубани
Вениамин Кондратьев сказал, что украинским депутатам было бы полезно подтянуть знания по истории создания Краснодарского края, по его словам, есть специальный курс лекций в Кубанском государственном университете.
ФедералПресс 08:19
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
ТАСС 08:51
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Футбол
Зидан провёл встречу с Погба в Дубае
Евро-футбол.ру 01:31
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Происшествия
Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским
Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:38
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год
Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
РБК 09:34
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра
Австралийская компания Race Cast Engineering подготовила новый двенадцатицилиндровый мотор объемом 9,5 литра для тюнинг-шоу SEMA.
Motor 09:25
Хоккей
СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»
Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.
RT на русском 08:08
Политика
В протестах в Эквадоре нашли российский след
Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.
Ruposters.ru 05:04