Общество

РИА НовостиРИА НовостиАктрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде. Административное дело рассматривалось в судебном участке мирового судьи № 105. Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования.
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости06:25

Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали

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