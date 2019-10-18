Общество
РИА НовостиАктрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования. Сама она в суд не пришла, ее интересы представлял защитник. В итоге срок лишения водительских прав составил год и восемь месяцев, а сумма штрафа — 30 тысяч рублей.
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Политика
Молдавия и Газпром договорились о возможных поставках в обход Украины
Власти Молдавии и российский Газпром договорились продлить контракт на поставку газа, а также транспортировать его в обход Украины.
REGNUM 07:47
Политика
Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России
Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru вчера в 11:14
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали
Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Технологии
Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 10
Заком Боуденом, главредом WindowsCentral, было сообщено о том, что выход масштабного обновления для Windows 10 состоится 12 ноября 2019 года.
Discover24 06:12
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38
Авто
ГАЗ получил патент на новый логотип «Победы»
Letnews.ru 01:38
Армия и оружие
Шойгу доложил о приоритетах и темпах военного строительства
Экономика сегодня 05:55
Происшествия
В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку
Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Общество
Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.
Парламентская газета 03:22
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии.
Журналистская правда 07:15
Здоровье
Игорь Комаров проверил реализацию нацпроектов в Пермском крае
17 октября 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Пермском крае провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Вестирама.ру 03:18
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Авто
Обновленная Toyota C-HR получила версию GR Sport
Напомним, в октября рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR дебютировал в Европе, теперь же производитель представил рестайлинговую модель для Японии.
Тарантас Ньюс 04:10
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30