Общество

РИА НовостиРИА НовостиАктрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования. Сама она в суд не пришла, ее интересы представлял защитник. В итоге срок лишения водительских прав составил год и восемь месяцев, а сумма штрафа — 30 тысяч рублей.
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости06:25

Суд лишил водительских прав актрису Бочкареву за отказ от медосвидетельствования

ТАСС06:22

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК06:02

Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали

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Life.ru05:43

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РЕН ТВ05:45

Суд лишил актрису Н.Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев за отказ от освидетельствования

Агентство Москва05:42
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Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
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Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

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