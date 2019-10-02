Шоу-бизнес
АБНАктрису Заворотнюк решили показать всем
Ранее представитель Анастасии Заворотнюк сообщал, что этот материал выйдет в эфир в сентября, но этого так и не случилось. Интервью Актрисы Заворотнюк, видимо, прояснит ситуацию с ее болезнью. Близкие актрисы сообщали, что у нее диагностирован рак головного мозга.
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Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Экономика
Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года
Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Политика
Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.
РИА Новости 06:46
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru вчера в 02:27
Единоборства
Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису
Нева Спорт 06:12
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Газета.Ru вчера в 15:06
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Шоу-бизнес
Батрутдинов прокомментировал возможный роман с Бузовой
Ранее Батрутдинов прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Политика
Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам
Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Футбол
Маркизио завтра объявит о завершении карьеры
Sports.ru 06:10
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Технологии
Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы
Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10.
Live24 03:58
Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Происшествия
Россиянин убил своих детей после ссоры с женой
В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.
Lenta.ru 06:44