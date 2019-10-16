Актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным на краже в одном из столичных фитнес-центров. По информации РЕН ТВ, она привлекла внимание администрации клуба еще в июне, когда клиенты стали жаловаться на пропажи из шкафчиков.

с чего всё началось

По версии телеканала, из чужого шкафчика актриса пыталась забрать 50 тыс. рублей. Напомним, Ольга Юрасова наиболее известна по роли Марии Струк, жены прапорщика Шматко, которую она сыграла в сериале «Солдаты». Всего в творческом багаже актрисы более 50 работ в различных картинах.

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

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