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Агаев добавил, что коронавирусом также заболела супруга Ширвиндта. 21 октября стало известно, что актёр Гоша Куценко госпитализирован с COVID-19. Позднее сообщалось, что он вылечился от коронавируса.

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