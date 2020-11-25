Актёр Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом
Агаев добавил, что коронавирусом также заболела супруга Ширвиндта. 21 октября стало известно, что актёр Гоша Куценко госпитализирован с COVID-19. Позднее сообщалось, что он вылечился от коронавируса.В источнике
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Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии
Актер и режиссер Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в Москве. По данным РЕН ТВ, 86-летнего народного артиста РСФСР доставили в больницу из дома. По предварительной информации, у него дыхательная недостаточность.
РЕН ТВ00:26
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Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован в Москве с коронавирусом
Агентство Москва01:00