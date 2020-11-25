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RT на русском
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Актёр Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Агаев добавил, что коронавирусом также заболела супруга Ширвиндта. 21 октября стало известно, что актёр Гоша Куценко госпитализирован с COVID-19. Позднее сообщалось, что он вылечился от коронавируса.В источнике
Мамед Агаевроссийский борец
У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице.Коммерсантъ
С чего всё началось
РЕН ТВ

Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии

Актер и режиссер Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в Москве. По данным РЕН ТВ, 86-летнего народного артиста РСФСР доставили в больницу из дома. По предварительной информации, у него дыхательная недостаточность.
РЕН ТВ00:26
Подробнее о событии
Интерфакс

Александр Ширвиндт попал в больницу с COVID-19

Интерфакс02:07
RT на русском

Актёр Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

RT на русском01:12
Пятый канал

«Несчастный коронавирус» — сын Ширвиндта рассказал о госпитализации родителей

Пятый канал03:32
РИА Новости

Александра Ширвиндта госпитализировали с COVID-19

РИА Новости01:30
ТАСС

Сын Ширвиндта рассказал о состоянии здоровья артиста

ТАСС03:00
Агентство Москва

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован в Москве с коронавирусом

Агентство Москва01:00
РЕН ТВ

Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии

РЕН ТВ00:26

Корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США John McCain в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном.
Корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США
ТАССвчера в 01:39

Кроссовер УАЗ-3170 показали на новых рендерах

Как известно, проект первого кроссовера «УАЗ» с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес «заглох», а компания предпочла сосредоточиться на втором поколении внедорожника «Патриот», прозванного журналистами о общественностью «Русским Прадо».
Daily-Motor.Ruвчера в 01:50

IATA ухудшила прогноз по убыткам мировых авиакомпаний в 2020 году

Совокупные убытки мировых авиакомпаний в 2020 году из-за COVID-19 составят 118,5 миллиарда долларов, в 2021 году они сократятся до 38,7 миллиарда долларов, говорится в новом прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
ПРАЙМвчера в 08:01

Василий Уткин отреагировал на скандальное интервью со Станиславом Черчесовым

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.
Чемпионат01:38

ФСБ предотвратила теракты ИГ в Московском регионе

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе»,— сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ02:28

Сбербанк считает, что рублю по силам взять психологический барьер

Рубль может подорожать до 75 руб. / $1 - Sberbank CIB График рубля интервалами в 1 день Аналитики Sberbank CIB, считают, что рубль поддержат экспортеы, которые могут в первой половине торгов в среду продавать большие объёмы валюты для уплаты НДПИ.
Profinance.ru03:02

«Ак Барс» сыграет в гостях с «Металлургом» в матче КХЛ

Сегодня играем с "Металлургом" "Арена Металлург", Магнитогорск Начинаем в 17:00 В прямом эфире игру показывают МАТЧ ТВ, КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com / ThannB7EJb — ХК Ак Барс (@ hcakbars) November 25, 2020 У казанцев в строй должен вернуться защитник Микаэль Викстранд, о чем после поражения сообщил главный тренер Дмитрий Квартальнов.
Реальное время01:55

Какао улучшает познавательные способности у здоровых взрослых

Ученые провели исследования, результаты которых показали, что органические вещества, которые содержатся в какао, повышают уровень поступления кислорода в мыслительный орган, а это, в свою очередь, благоприятно сказывается на когнитивных способностях человека.
Evo-rus.comвчера в 08:59

«УАЗ далеко не экономичный»: в Чехии подсчитали выгоду от перехода армии на Toyota Hilux

Автомобили Land Rover Defender и УАЗ теперь обходятся дорого в обслуживании, а автомобили Toyota Hilux будут находиться на гарантии - подводит CZDefence итог своим подсчётам перехода чешской армии на новый автопарк.
Военное обозрение01:43

Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.
РИА Новости17:11

В РФ предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо главе Минпромторга России Денису Мантурову, в котором предлагает запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, передает RT.
Газета.Ru23:19