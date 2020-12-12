Актёр Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря. Об этом сообщили в Московском театре «Современник». Валентин Гафт Ю. Иванко, mos.ru По данным агентства ТАСС, актёр будет похоронен на аллее деятелей искусств Троекурова кладбища.В источнике
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Умер Валентин Гафт
Источник ТАСС в сфере культуры рассказал, что актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Позже эту информацию подтвердил художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков. Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года.
ТАСС03:48
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