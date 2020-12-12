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Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря. Об этом сообщили в Московском театре «Современник». Валентин Гафт Ю. Иванко, mos.ru По данным агентства ТАСС, актёр будет похоронен на аллее деятелей искусств Троекурова кладбища.

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