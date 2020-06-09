Происшествия
Свободная ПрессаАктёру Михаилу Ефремову предъявили обвинение
Известному российскому актёру Михаилу Ефремову, который вечером 8 июня спровоцировал смертельную аварию в Москве, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека.
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Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Происшествия
Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Московский Комсомолец вчера в 02:49
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Экономика
Москвичи резко увеличили покупки после смягчения ограничений с 1 июня
Траты москвичей по картам резко выросли за неделю после снятия с 1 июня части карантинных ограничений в столице, сообщили РБК представители крупных банков.
РБК вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes вчера в 07:38
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно есть мороженое
Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве.
ИА Красная Весна 08 июня в 23:50
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Футбол
Шишкин, Дьяков и еще 7 футболистов покинули систему «Спартака»
Матч ТВ вчера в 11:33
Общество
Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники
Online47.ru вчера в 19:53
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия 08 июня в 06:22
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева.
Российская газета вчера в 09:22
Наука
Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок
Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика вчера в 05:42
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Авто
Ford Fiesta получит гибридную версию
Силовая установка будет базироваться на 1,0-литровом двигателе Ford EcoBoost мощностью 123 и 153 л.с. В отличие от таких гибридов, как Toyota Prius, мягко-гибридные Fiesta, включая Fiesta Van, никогда не будут использовать только электроэнергию.
32CARS.ru вчера в 08:32