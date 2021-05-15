Актёры игр Mass Effect проведут стрим в честь релиза Legendary Edition
Актёры и актрисы озвучивания трилогии игр Mass Effect объединятся для проведения прямой трансляции в честь релиза Mass Effect: Legendary Edition. Об этом 15 мая сообщает издание PC Gamer.В источнике
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