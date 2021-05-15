Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Видео
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии

Актёры игр Mass Effect проведут стрим в честь релиза Legendary Edition

Актёры и актрисы озвучивания трилогии игр Mass Effect объединятся для проведения прямой трансляции в честь релиза Mass Effect: Legendary Edition. Об этом 15 мая сообщает издание PC Gamer.В источнике

Подробнее о событии

Не прошло и десяти лет: Поклонники нашли в Mass Effect: Legendary Edition неожиданный сюрприз

Gamemag.ruвчера в 11:36

Пользователи Steam рассказали об ошибках игры Mass Effect Legendary Edition

REGNUMвчера в 13:23

Разработчики Mass Effect Legendary Edition использовали модификации как ориентир

Центральная Служба Новостей12 мая в 10:25

Mass Effect Legendary Edition и оригинальная озвучка с русскими субтитрами

Игромания.рувчера в 12:08

Режиссёр Mass Effect Legendary Edition допустил добавление в сборник мультиплеера из третьей части

3DNews14 мая в 04:27

Авторы игрового проекта Mass Effect Legendary Edition использовали модификации как ориентир

SM News12 мая в 10:51

Пиковый онлайн Mass Effect Legendary Edition в Steam превзошел прошлый рекорд серии в три раза

CyberSport.ruвчера в 04:53
Интересное

Экономист Воронов оценил вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году

Кризисный сценарий в банковской сфере маловероятен в нынешних реалиях, считает заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.
Экономика сегодня14 мая в 03:20