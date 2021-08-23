РИА НовостиAl-Arabiya: несколько американских самолетов, вертолетов и ракет попали в руки талибовЗапрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.РИА НовостиКак утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.РИА Новости"Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.РИА НовостиПо словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВФАНГазета.RuLife.ruREGNUMПодробнее о событииAl-Arabiya сообщил о захваченных талибами самолетах и вертолетах СШАРоссийская газета19:50Талибы* захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракетРЕН ТВ18:31Несколько единиц военной техники США оказались в руках талибовИзвестия19:18Телеканал рассказал о захваченных талибами американских самолётах и ракетахNews.ru19:05Al-Arabiya: талибы завладели небольшим числом самолетов, вертолетов и ракет СШАLenta.ru18:41Al-Arabiya: талибы захватили несколько самолетов и вертолетов СШАФАН19:35Al-Arabiya: несколько американских самолетов, вертолетов и ракет попали в руки талибовРИА Новости18:25Показать ещёОценить20Поделиться