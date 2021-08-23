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Al-Arabiya: несколько американских самолетов, вертолетов и ракет попали в руки талибов

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
РИА Новости
Как утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.
РИА Новости
"Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.
РИА Новости
По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято.
РИА Новости

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