Будьте в Плюсе

Al-Arabiya: несколько американских самолетов, вертолетов и ракет попали в руки талибов

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
РИА Новости
Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно», — указал собеседник телеканала.
РБК
США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.
РИА Новости
На фоне действий американской армии в Афганистане активизировались талибы, которые в течение лета взяли под контроль основные территории.
РБК

С чего всё началось

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) завладело небольшим числом американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщили источники телеканала Аl-Arabiya
.

Подробнее о событии

Al-Arabiya: талибы завладели небольшим числом самолетов, вертолетов и ракет США
Lenta.ru18:41
Al-Arabiya: талибы захватили несколько самолетов и вертолетов США
ФАН19:35
Несколько единиц военной техники США оказались в руках талибов
Известия19:18
Телеканал рассказал о захваченных талибами американских самолётах и ракетах
News.ru19:05
Талибы* захватили несколько самолётов и ракет США
REGNUM01:44
Талибы* захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет
РЕН ТВ18:31
Al-Arabiya: несколько американских самолетов, вертолетов и ракет попали в руки талибов
РИА Новости18:25

Интересное

Бывшего чекиста обвинили в мошенничестве

Бывшего чекиста обвинили в мошенничестве Как стало известно "Ъ", Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ18:08

В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет для эвакуации

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.
РИА Новости01:58

«Ъ»: автоконцерны могут не оборудовать машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2021 году

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) из-за нехватки компонентов приняла решение разрешить автоконцернам до конца года не оборудовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобили, изготовленные на территории ЕАЭС.
ТАСС00:34

Прокуратура Красноярска проверит чиновника Агафонова, оскорбившего россиян из-за смога

Ранее Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.
Lenta.ru01:25

Глава департамента МИД Биричевский: Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.
РИА Новости00:08

Мишустин выделил деньги на выплату нуждающимся семьям с детьми

Глава Кабмина РФ Мишустин распорядился выделить из бюджета страны 21 миллиард рублей и направить эти деньги на выплаты российским семьям, у которых на воспитании находятся дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Online-buhuchet.ru22 августа в 02:14