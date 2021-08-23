Бывшего чекиста обвинили в мошенничестве Как стало известно "Ъ", Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) из-за нехватки компонентов приняла решение разрешить автоконцернам до конца года не оборудовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобили, изготовленные на территории ЕАЭС.
Ранее Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров.
Глава Кабмина РФ Мишустин распорядился выделить из бюджета страны 21 миллиард рублей и направить эти деньги на выплаты российским семьям, у которых на воспитании находятся дети в возрасте от 3 до 7 лет.