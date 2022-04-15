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Al-Arabiya: в ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн

Несколько вооруженных колонн вошли в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
РИА Новости
По информации источников телеканала, колонны прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан.
РИА Новости
О причинах прибытия контингента пока не поступало никакой информации.
Lenta.ru
Аль-Мишри заявил, что Россия «искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке» и разместилась в Ливии.
Lenta.ru

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В столицу Ливии Триполи вошли вооруженные колонны с западного и южного направлений
Lenta.ru04:09
В столицу Ливии вошли вооруженные колонны
REGNUM04:19
Al-Arabiya: в столицу Ливии вошли несколько вооруженных колонн
Общественная служба новостей20:03
В ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн — Al Arabiya
ИА Красная Весна20:47
Вооруженные колонны вошли в столицу Ливии – ТВ
Московский Комсомолец20:21
В ливийскую столицу вошли несколько вооружённых колонн
Аргументы и Факты00:01
Al-Arabiya: в ливийскую столицу Триполи вошли несколько вооруженных колонн
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