«По сравнению с традиционными пластмассами наш новый надмолекулярный пластик умнее, поскольку не только сохраняет высокую механическую прочность, но и получает динамические и обратимые свойства, которые делают этот материал самовосстанавливающимся и многоразовым», - пояснил руководитель проекта Юй Цзинцзин.