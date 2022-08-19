В понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны.
Поисковые системы должны будут маркировать ресурсы Telegram, Tiktok, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ в связи с неудалением этими IT-компаниями запрещенного контента и невыполнением требований закона о "приземлении", говорится в сообщении Роскомнадзора (РКН).
«По сравнению с традиционными пластмассами наш новый надмолекулярный пластик умнее, поскольку не только сохраняет высокую механическую прочность, но и получает динамические и обратимые свойства, которые делают этот материал самовосстанавливающимся и многоразовым», - пояснил руководитель проекта Юй Цзинцзин.
Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.