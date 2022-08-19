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«Аль-Джазира»: проект ядерной сделки предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков

Также предлагается "разморозить $7 млрд иранских средств в Южной Корее".
ТАСС
11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с исламской республикой.
ТАСС
"В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки", - добавили источники.
РИА Новости
В понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны.
ТАСС

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СМИ: ЕС предложил Ирану отмену санкций против банков и снятие запрета на экспорт нефти
ТАСС11:02
Ядерная сделка предусматривает снятие санкций иранских банков — Al Jazeera
ИА Красная Весна11:04
«Аль-Джазира»: проект ядерной сделки предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
РИА Новости10:01
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