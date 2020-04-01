Энергетика

ИноСМИИноСМИAl-Eqtisadiya (Саудовская Аравия): когда Россия вернется за стол переговоров? (Al-Eqtisadiya)

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Кстати говоря, российская сторона неохотно согласилась сократить добычу в феврале, когда ОПЕК впервые предложила сократить производство нефти. После отказа России от соглашения цены на нефть рухнули примерно на 10%.
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