Экономика
Телеканал 360°Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству
Дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Al Araby.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Происшествия
Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы
В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Политика
В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом
Североатлантический альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против распространения коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, передаёт РИА «Новости» в среду.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Происшествия
В Чечне от коронавируса умерла приехавшая из Москвы женщина
В Грозном скончалась 82-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Экономика
Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%
Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги
Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
Общество
Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Власти Татарстана рассказали о спецпропусках по SMS на время карантина
Во втором ответном SMS будет указано время действия разрешения.
Общество
Коронавирус в Германии: как стране удается удерживать низкую смертность
Как заявил журналистам глава Института имени Коха Лотар Вилер, "в Германии с самого начала было сделано много тестов" и тем самым удалось выявить много случаев заболевания на ранней стадии, когда оно протекало без очевидных симптомов или в легкой форме.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Экономика
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о немедленной публикации Банком России информации о запрете другим банкам принимать денежные вклады физлиц.
Общество
Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.