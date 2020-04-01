Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

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Дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Al Araby.
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Al Araby (Великобритания): Саудовская Аравия — крупнейший проигравший в нефтяном конфликте (Al Araby Al Jadeed)

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«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

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Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

Телеканал 360°07:50

Саудиты вступили в самоубийственную дуэль с русским медведем - Al Araby

Царьград06:40
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Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
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Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Происшествия

Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Интерфакс 08:52
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
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Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
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Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
Политика

В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом

Североатлантический альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против распространения коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, передаёт РИА «Новости» в среду.
Парламентская газета 08:44
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В Чечне от коронавируса умерла приехавшая из Москвы женщина

В Грозном скончалась 82-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
Российская газета 05:32
Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Экономика

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).
РБК вчера в 17:00
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости 08:28
Хоккей

Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги

Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
РБК вчера в 13:53
Общество

Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:47
Культура

Матерную песню про коронавирус записал Слепаков

Live24 04:25
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Власти Татарстана рассказали о спецпропусках по SMS на время карантина

Во втором ответном SMS будет указано время действия разрешения.
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Общество

Коронавирус в Германии: как стране удается удерживать низкую смертность

Как заявил журналистам глава Института имени Коха Лотар Вилер, "в Германии с самого начала было сделано много тестов" и тем самым удалось выявить много случаев заболевания на ранней стадии, когда оно протекало без очевидных симптомов или в легкой форме.
ТАСС 09:15
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Происшествия

35 пациентов выписали за сутки из больницы в Коммунарке

Live24 02:35
Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о немедленной публикации Банком России информации о запрете другим банкам принимать денежные вклады физлиц.
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Общество

Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Известия 08:50
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