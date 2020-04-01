Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

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Дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Al Araby.
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Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

Телеканал 360°07:50

Al Araby (Великобритания): Саудовская Аравия — крупнейший проигравший в нефтяном конфликте (Al Araby Al Jadeed)

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На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
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