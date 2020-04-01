Экономика
Телеканал 360°Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству
Дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Al Araby.
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Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей
Меры начнут применять со 2 апреля. В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму
Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada
На 6 тысяч рублей выросла цена на внедорожник Lada 4x4, за исключением версии Bronto, которая предлагается по прежнему прайсу.
Здоровье
Коронавирус заменит более опасная инфекция
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Здоровье
Российские военные оснащают полевой госпиталь в Бергамо
Как сообщает ToDay News Ufa, российские медицинские бригады совместно с коллегами из Италии начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале, который удалось создать в Бергамо для лечения людей, зараженных коронавирусом.
Наука
Химики разобрались в цветной фотографии середины XIX века
Цвета на фотографии середины XIX века объяснили распределением наночастиц серебра и хлорида серебра.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Происшествия
Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка
Отмечается, что Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на продавца
Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Гаджеты
Отчет по продажам браслетов и часов и скорый запуск Xiaomi Mi Band 5
Согласно годовому финансовому отчету 2019 года, опубликованному вчера Xiaomi Group, по состоянию на 31 декабря 2019 года количество подключенных устройств на платформе IoT Xiaomi достигло 235 миллионов (без учета смартфонов и ноутбуков), увеличившись на 55,6 % в годовом исчислении.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.