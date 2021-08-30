Астрономы рассчитали, что ему требуется всего 113 дней, чтобы облететь Солнца Международная команда астрономов, используя расположенную в Чили мощную 570-мегапиксельную камеру для поиска темной энергии Dark Energy (DECam), подтвердила существование астероида с самым коротким орбитальным периодом среди всех известных астероидов в Солнечной системе.
«Спецпосланник президента по климату Джон Керри с 31 августа по 3 сентября 2021 года посетит Токио (Япония) и Тяньцзинь (Китайская Народная Республика) с целью обсудить с международными партнёрами вопросы борьбы с кризисом, вызванным изменением климата», — говорится в сообщении.
При первом заражении группа имела среднее значение Ct 28,63, но это увеличилось до 31,46, когда они были инфицированы во второй раз, сигнализируя о том, что в их тестовых образцах было меньше вируса Управление национальной статистики обнаружило, что только 191 из почти 20000 выживших после коронавируса через несколько месяцев снова дали положительный результат.