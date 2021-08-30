Лишь 1% выживших в результате коронавируса заражаются повторно: новое исследование

При первом заражении группа имела среднее значение Ct 28,63, но это увеличилось до 31,46, когда они были инфицированы во второй раз, сигнализируя о том, что в их тестовых образцах было меньше вируса Управление национальной статистики обнаружило, что только 191 из почти 20000 выживших после коронавируса через несколько месяцев снова дали положительный результат.