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Al Jazeera: аэропорт Кабула полностью перешел под контроль «Талибана»

Как уточняется, несколько минут назад последние три американских эвакуационных самолета покинули столичную воздушную гавань.
ТАСС
«Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», — отмечается в сообщении.
RT на русском
Аэропорт Кабула перешел под полный контроль захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС
Американские авиационные власти призвали к повышенной осторожности самолеты, направляющиеся из Кабула, в Кабул или через афганскую столицу.
Lenta.ru

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