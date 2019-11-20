У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент, случившийся на матче между сборными России и Сан-Марино, когда с трибуны российских болельщиков доносились нелицеприятные выкрики в адрес капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.

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