Футбол

News.ruNews.ruАлаев назвал оскорблявших Дзюбу «кучкой псевдоболельщиков»

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент, случившийся на матче между сборными России и Сан-Марино, когда с трибуны российских болельщиков доносились нелицеприятные выкрики в адрес капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.
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Комментировать319
Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 10:27

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