Футбол
News.ruАлаев назвал оскорблявших Дзюбу «кучкой псевдоболельщиков»
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент, случившийся на матче между сборными России и Сан-Марино, когда с трибуны российских болельщиков доносились нелицеприятные выкрики в адрес капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.
Читать в источнике
Оценить58
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 10:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Здоровье
Плати, или из тебя «сделают алкоголика»
Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.
Политика
В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России
Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась худеть ради карьеры модели
Знаменитая российская исполнительница отечественного шансона Любовь Успенская решила похудеть на пять килограммов ради карьеры модели.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Технологии
В России может появиться быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов
После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах
Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Музыка
Уроженцев России выдвинули на «Грэмми»
Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии "Грэмми" (Grammy) в номинации "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Армия и оружие
Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны.
Общество
В МВД признали отца Багдасарян законным гражданином России
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что повторная проверка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве показала, что её отец, Эльмар Багдасарян, законно имеет российское гражданство.