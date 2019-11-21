У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент, случившийся на матче между сборными России и Сан-Марино, когда с трибуны российских болельщиков доносились нелицеприятные выкрики в адрес капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Здоровье Плати, или из тебя «сделают алкоголика» Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.

Футбол Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.

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Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Музыка Уроженцев России выдвинули на «Грэмми» Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии "Грэмми" (Grammy) в номинации "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".

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