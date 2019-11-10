Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился эмоциями от возвращения на футбольное поле. В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.

Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»

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