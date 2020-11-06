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Алан Лушников получил контроль над концерном «Калашников»

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Бывший замминистра транспорта Алан Лушников стал контролировать группу компаний "Калашников". Он — единственный участник OOO «ТХК-Инвест», контролирующего 75% минус одну акцию концерна, сообщает ТАСС. Блокирующим пакетом акций «Калашникова» владеет госкорпорация «Ростех».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Песня о купце «Калашникова»

Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
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РИА Новости

Концерн «Калашников» получил нового владельца

РИА Новости00:00
Эхо Москвы

Концерн «Калашников» приобрел бывший замминистра транспорта Алан Лушников

Эхо Москвы23:37
ТАСС

Контролирующим лицом концерна «Калашников» стал экс-замминистра транспорта

ТАСС23:33
Газета.Ru

Бывший чиновник купил концерн «Калашников»

Газета.Ru22:37
Московский Комсомолец

Бывший чиновник купил «Калашников»

Московский Комсомолец22:07
РБК

Бывший чиновник Минтранса купил концерн «Калашников»

РБК21:35
Коммерсантъ

Песня о купце «Калашникова»

Коммерсантъ17:00

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РИА Новости23:11

Евсеев назвал причины провала российских клубов в Лиге чемпионов

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