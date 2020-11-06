Алан Лушников получил контроль над концерном «Калашников»
Бывший замминистра транспорта Алан Лушников стал контролировать группу компаний "Калашников". Он — единственный участник OOO «ТХК-Инвест», контролирующего 75% минус одну акцию концерна, сообщает ТАСС. Блокирующим пакетом акций «Калашникова» владеет госкорпорация «Ростех».В источнике
С чего всё началось
Песня о купце «Калашникова»
Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
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