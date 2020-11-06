ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%, говорится в отзыве ВШЭ на проект Федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Также экономисты предложили повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%.