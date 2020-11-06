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BFM.ru
BFM.ru

Алан Лушников получил контроль над концерном «Калашников»

Бывший замминистра транспорта Алан Лушников стал контролировать группу компаний "Калашников". Он — единственный участник OOO «ТХК-Инвест», контролирующего 75% минус одну акцию концерна, сообщает ТАСС. Блокирующим пакетом акций «Калашникова» владеет госкорпорация «Ростех».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Песня о купце «Калашникова»

Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
Подробнее о событии
ТАСС

Контролирующим лицом концерна «Калашников» стал экс-замминистра транспорта

ТАСС23:33
Коммерсантъ

Бывший замминистра транспорта стал владельцем «Калашникова»

Коммерсантъ03:08
Эхо Москвы

Новым владельцем концерна Калашников стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников

Эхо Москвы03:07
РИА Новости

Концерн «Калашников» получил нового владельца

РИА Новости00:00
Газета.Ru

Бывший замминистра стал новым владельцем «Калашникова»

Газета.Ru04:33
Московский Комсомолец

Бывший чиновник купил «Калашников»

Московский Комсомолец22:07
РБК

Бывший чиновник Минтранса купил концерн «Калашников»

РБК21:35

Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости

Переведенные на удаленку москвичи должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передают «РИА Новости».
Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости
Ведомости09:45

Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС из-за коронавируса в Новосибирской области

Свое предложение Миронов высказал в Государственной Думе РФ, отметив, что данный режим нужно вводить во всех субъектах России, которые больше всего пострадали от распространения КОВИД-19.
Evo-rus.com08:24

Суд арестовал подозреваемого в организации убийства журналиста в Минусинске

Минусинский городской суд (Красноярский край) арестовал до 26 ноября бизнесмена, экс-депутата местного районного совета Ису Хашиева, подозреваемого в организации убийства журналиста Дмитрия Попкова.
ТАССвчера в 22:42

ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%, говорится в отзыве ВШЭ на проект Федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Также экономисты предложили повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%.
Ведомости23:45

Пензенцам расскажут об опасности самолечения антибиотиками

К каким опасным последствиям может привести самолечение антибиотиками в прямом эфире расскажет главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Пензенской области Елена Власова.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный)05:48

В Белоруссии завели уголовные дела против администраторов Telegram-канала NEXTA

Управление Следственного комитета (УСК) по Минску возбудило уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, администраторов Telegram-каналов, в которых содержатся призывы к участиям в митингах.
Газета.Ruвчера в 02:37

Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процесс

Связана данная проблема с тем, что есть потребность на законодательном уровне осуществить разведение учебного и избирательного процесса, так как известно, что большая часть избирательных участков находятся именно в школах.
CT news08:12

Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному

Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.
RT на русском02:18

Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса

Мнения об эффективности перчаток в борьбе с коронавирусом Ранее и главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявлял "Интерфаксу" о том, что ношение перчаток - избыточная и неэффективная мера в борьбе с COVID-19, контактный путь передачи вируса отмечается всего в 10% случаях, в основном заражаются воздушно-капельным путем.
Интерфакс07:03