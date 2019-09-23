Футбол
Советский спортАлана Мамаева анонсировала интервью мужа
Мамаев провел 11 месяцев в местах лишения свободы за хулиганство и причинение вреда здоровья.
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Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы
Sport24.ruвчера в 12:01
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Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Армия и оружие
Какими возможностями обладают новейшие российские подводные крейсеры
Как пишет The National Interest, «Бореи» способны оставаться незаметными на более высоких скоростях, чем американские ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) класса Ohio («Огайо»).
RT на русском вчера в 02:23
Гаджеты
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru 01:53
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.
Известия 01:07
Космос
Пуск ракеты «Протон» с Байконура отложен
Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с коммерческими спутниками отложен, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
RT на русском 01:30
Происшествия
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА Новости вчера в 08:39
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета вчера в 17:41
Общество
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".
РИА Новости 01:25
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Денис Паслер назначил нового главу оренбургского министерства экологии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил во вторник, 24 сентября, нового министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
РИА Оренбуржье 00:39
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК вчера в 17:00
Хоккей
СКА в серии буллитов уступил ЦСКА в матче КХЛ
Игра закончилась с результатом 2:3 в пользу Москвы. Петербургские хоккеисты из "СКА" уступили московскому "ЦСКА".
Piter.tv 00:42
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Здоровье
Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше
По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат вчера в 13:45
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Финансы
Официальный курс евро снизился почти до 70 рублей
Курс доллара подрос почти на 10 копеек Официальный курс евро снизился на 32,16 копейки до 70,2759 рубля.
Аргументы и Факты вчера в 08:03
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 100-Мп камеру и оптический зум
В первом квартале 2020 года будет представлен Samsung Galaxy S11, и по новым данным в нем уже установят 100 Мп камеру и пятикратный оптический зум.
Astera вчера в 08:10
Здоровье
В Кургане маму больного ребенка уложили спать в палате на полу
URA.Ru вчера в 06:43