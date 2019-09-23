Футбол
ЧемпионатАлана Мамаева анонсировала интервью с мужем
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом. Видео можно посмотреть на странице Аланы Мамаевой в «Инстаграме». Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
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Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Космос
Астероид размером с Эйфелеву башню приблизился к Земле
Телеканал 360° 14:32
Происшествия
Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся
Коммерсантъ 14:00
Наука
Ученые назвали причину вымирания неандертальцев
Gazeta.SPb вчера в 20:31
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 08:42
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Космос
Ранее Венера могла быть пригодной для жизни
NewInform 12:31
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
Медведев одобрил принятие Парижского соглашения по климату
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
ТК Звезда 08:18
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Экономика
Курс евро начал резко снижаться
Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.
Profinance.ru 03:48
Экономика
Навыки не успевают за экономикой
Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
Мужчина исчез в апреле этого года.
Российская газета 14:24
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha
Сегодня были опубликованы примеры фото, сделанные на Mi MIX Alpha.
Astera 15:09
Футбол
Александр Григорян: «В лице Мелкадзе взяли игрока, которого не хватало в нашей структуре»
Да, считаю, мы попали с ним в «яблочко». Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях.
Sportbox.RU 10:02
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Врачи подтвердили, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна
Диагноз Анастасии поставили в Германии. Там же в апреле ей провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль.
Вокруг ТВ 11:45
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Футбол
Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019.
Sport24.ru 14:53
Культура
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Культура
Минкульт предлагает ученикам слушать Queen, Цоя и смотреть аниме
В учебную программу школьников войдут песни группы Queen и аниме Хаяо Миядзаки.
Orsk.ru вчера в 12:00
Космос
«Орел» станет универсальным кораблем для орбитальных и лунных миссий
Хакасия-Информ вчера в 22:43