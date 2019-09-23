Футбол

ЧемпионатЧемпионатАлана Мамаева анонсировала интервью с мужем

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом. Видео можно посмотреть на странице Аланы Мамаевой в «Инстаграме». Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
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Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы

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Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

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Алана Мамаева анонсировала интервью мужа

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Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

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Жена Мамаева сделала интервью с мужем и анонсировала его

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Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем

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