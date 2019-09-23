Футбол
ЧемпионатАлана Мамаева анонсировала интервью с мужем
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом. Видео можно посмотреть на странице Аланы Мамаевой в «Инстаграме». Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Экономика
В коммуналку россиян предложили включить новый платеж
По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.
Амур.инфо 20 сентября в 22:27
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС взять на содержание Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США, где примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Газета.Ru 02:28
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Взгляд.ру вчера в 20:40
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат вчера в 15:12
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Транспорт
Во Владивостоке проезд в автобусе подорожает на 5 рублей
Во Владивостоке проезд в автобусах подорожает на 5 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Владивосток-Новости 05:08
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Гаджеты
AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT
К сожалению, характеристики Radeon RX 5300 XT компания HP не раскрывает, за исключением того, что данная видеокарта обладает 4 Гбайт видеопамяти GDDR5.
3DNews 17:04
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Происшествия
Киргизский мигрант на Сахалине финансировал террористов
Суд вынес приговор 56-летнему уроженцу Республики Кыргызстан.
АСТВ 19:15
Авто
Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Эксперты заявляют, что автолюбители, придерживающиеся регламента обслуживания и использующие качественное масло могут не думать о капитальном ремонте силовой установки от 200 до 500 тыс. км. Немаловажным является и выбор топлива, ведь плохое горючее способно быстрее вывести из строя двигатель.
SpeedMe вчера в 06:02
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Культура
«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости 18:22
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Гаджеты
Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России
Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.
News.ru вчера в 18:38
Космос
Некоторые потенциально обитаемые миры могут не иметь «зон жизни»
Некоторые из потенциально обитаемых экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов, могут быть полностью покрыты льдом и не иметь открытых поверхностных океанов жидкой воды даже на обращенной к звезде стороне, что, при определенных условиях, делает их непригодными для жизни, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Ин-спейс.ру 11:00
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер 16:16
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15