Футбол

ЧемпионатЧемпионатАлана Мамаева анонсировала интервью с мужем

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом. Видео можно посмотреть на странице Аланы Мамаевой в «Инстаграме». Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
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Жена Мамаева: «Интервью с мужем. Скоро»

Sport.ru12:59

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Sportbox.RU12:33

Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем

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Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы

Sport24.ru12:01

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Спорт-Экспресс11:55

Жена Мамаева сделала интервью с мужем и анонсировала его

Спорт БИЗНЕС Online11:53

Алана Мамаева анонсировала интервью мужа

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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
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Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
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В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

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ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки

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Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную

Взгляд.ру вчера в 20:40
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Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
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«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
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Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Транспорт

Во Владивостоке проезд в автобусе подорожает на 5 рублей

Во Владивостоке проезд в автобусах подорожает на 5 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
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AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT

К сожалению, характеристики Radeon RX 5300 XT компания HP не раскрывает, за исключением того, что данная видеокарта обладает 4 Гбайт видеопамяти GDDR5.
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«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
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Киргизский мигрант на Сахалине финансировал террористов

Суд вынес приговор 56-летнему уроженцу Республики Кыргызстан.
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Эксперты заявляют, что автолюбители, придерживающиеся регламента обслуживания и использующие качественное масло могут не думать о капитальном ремонте силовой установки от 200 до 500 тыс. км. Немаловажным является и выбор топлива, ведь плохое горючее способно быстрее вывести из строя двигатель.
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«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
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Минфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
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Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»

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Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России

Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.
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Некоторые из потенциально обитаемых экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов, могут быть полностью покрыты льдом и не иметь открытых поверхностных океанов жидкой воды даже на обращенной к звезде стороне, что, при определенных условиях, делает их непригодными для жизни, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
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Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

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Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
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Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»

По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
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