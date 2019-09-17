Футбол
Матч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:21, Вашингтон
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Авто
Mazda объявила российские цены на новый седан Mazda3
Компания Mazda объявила стоимость нового седана Mazda3 для российских покупателей.
Известия 05:41
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги.
РИА Новости 13:55
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Культура
Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский
Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 09:32
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета вчера в 14:35
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень.
РИА Новости 16:42
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости 16:58
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Гаджеты
Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы
Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY 14:31
Футбол
Лион — Зенит 1:1
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Авто
Kia Sportage лишится дизельной версии в России
Motor вчера в 08:47
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия вчера в 06:17
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Шоу-бизнес
Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей
Поклонники поняли, что слухи не правдивы. Они поддержали мужа Гагариной и стали шутить на тему отношений артистки с Лазаревым.
Телепрограмма 08:14
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com вчера в 01:05
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК 17:07
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36