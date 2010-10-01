Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руАлания — ЦСКА 1:3

Алания — ЦСКА
1 – 3
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Республиканский стадион «Спартак»
2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
19′
34′
Такума Нисимура
72′
Такума Нисимура
В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил «Аланию» – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура. В параллельной встрече «Уфа» с минимальным счетом обыграла «Чайку» (1:0). ЦСКА и «Уфа» сыграют между собой в четвертьфинале турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА впервые за 4 года прошел 1/16 финала Кубка России

Спорт день за днем13:04

Дубль Нисимуры помог ЦСКА обыграть «Аланию», «Уфа» выбила «Чайку» в 1/16 финала Кубка России

Матч ТВ12:55

ЦСКА прошел «Аланию» в Кубке. Команды обменялись пенальти, все решили голы Нисимуры

Спорт-Экспресс12:52

ЦСКА в гостях обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Советский спорт12:52

ЦСКА впервые за 4 сезона вышел в 1/8 финала Кубка России

Sports.ru12:54

ЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры и голу Ахметова

Чемпионат12:53

Дубль Нисимуры помог ЦСКА обыграть «Аланию», «Уфа» выбила «Чайку» в 1/16 финала Кубка России

Sportbox.RU12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия

У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

Известия 10:55
Политика

Зеленский назвал Трампа учителем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем».
Известия 12:57
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Общество

В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Политика

Госдеп США прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 23:02
Интернет

Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп

Аналитики компаний изучили порядка 2000 экземпляров малвари, чтобы создать интерактивную карту связей между русскоязычными группами «правительственных хакеров».
Хакер Online 11:45
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество

На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

Газета.Ru 08:39
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.
РИА Новости 06:14
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

РБК 09:53
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Политика

Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН

Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Здоровье

Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать

Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец 23 сентября в 14:39
Киберспорт

Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19

Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.
REGNUM 03:56
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство

Известия 11:23
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Экономика

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика

Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем

Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
SM News 10:56
Политика

В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Армия и оружие

Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное