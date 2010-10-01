Футбол
Бомбардир.руАлания — ЦСКА 1:3
|2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
|19′
|34′
Такума Нисимура
|72′
Такума Нисимура
В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил «Аланию» – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура. В параллельной встрече «Уфа» с минимальным счетом обыграла «Чайку» (1:0). ЦСКА и «Уфа» сыграют между собой в четвертьфинале турнира.
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