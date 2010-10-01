Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА

«Алания» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с ЦСКА опубликовала промо-ролик. В нем мужчина приручает белого коня в горах и уезжает на нем.
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«Алания» показала промо-ролик к матчу с ЦСКА. В нем мужчина оседлал коня

Sports.ruвчера в 05:28

Джигит оседлал коня в промо-ролике «Алании» к матчу с ЦСКА

Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:24

«Готовы к бою». «Алания» представила промо-ролик к матчу с ЦСКА

Матч ТВвчера в 04:13

«Троллинг 80 lvl»: Перед матчем с ЦСКА «Алания» опубликовала промо-ролик с конём

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 05:45

«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 04:06

Приручение дикого коня. «Алания» представила ролик к матчу с ЦСКА

Sport.ruвчера в 03:58

«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА

Чемпионатвчера в 03:50
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия

Задержан генерал МВД РФ Мельников за вымогательство 100 млн рублей

BFM.ru 09:08
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38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка

Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.
Passion.ru вчера в 09:37
Политика

Демократы инициировали начало процедуры импичмента Трампа

Пока что не вышедшие из президентской гонки сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Кори Букер и Камала Харрис поддержали начало процедуры импичмента Трампа.
Комсомольская правда 01:51
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что теплый октябрь с температурой выше климатической нормы может ожидаться в Архангельской области, Ненецком округе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
iReactor вчера в 22:35
Гаджеты

IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Политика

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Хоккей

«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка

ТАСС вчера в 15:04
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Происшествия

В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

RT на русском 05:30
Политика

Путин заявил о сбоях в регионах перед отопительным сезоном

При подготовке к отопительному сезону некоторые регионы столкнулись со сбоями, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.
РБК 09:37
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Финансы

В Европе признали бессилие перед кризисом

Севинг заметил, что мир находится перед лицом «экстраординарной макроэкономической ситуации, которую чрезвычайно сложно предсказать», к тому же изменчивость может еще возрасти.
Lenta.ru 11:33
Армия и оружие

США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией

Известно, что на территорию республики США отправило около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
ГЛАС.RU 11:15
Хоккей

Омичи смогут круглосуточно следить за строительством новой «Арены»

У Ястребов появился еще один сайт. В Омске создали новый сайт хоккейной команды «Авангард» в Twitter, сообщает пресс-служба клуба.
Om1.ru 05:15
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

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Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Ведомости 08:48
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

Югополис вчера в 13:16
Наука

Boston Dynamics научила робота Atlas акробатике

Американская компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, в котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует свои акробатические способности.
Live24 05:39
Происшествия

Стойка шасси загорелась при посадке у пассажирского Boeing в Барнауле

ТАСС 11:13
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Наука

Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

РБК 08:21
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском вчера в 06:39
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову

РБК 07:44
Наука

Грецкие орехи помогают бороться против возрастного набора веса

Американские специалисты изучили данные порядка 150 тысяч добровольцев и выяснили, сколько нужно употреблять грецких орехов, чтобы предотвратить набор веса.
Газета DAILY вчера в 15:18
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
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