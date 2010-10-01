Футбол
Спорт-Экспресс«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА
«Алания» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с ЦСКА опубликовала промо-ролик. В нем мужчина приручает белого коня в горах и уезжает на нем.
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«Троллинг 80 lvl»: Перед матчем с ЦСКА «Алания» опубликовала промо-ролик с конём
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 05:45
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Известно, что на территорию республики США отправило около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
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