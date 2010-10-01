«Алания» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с ЦСКА опубликовала промо-ролик. В нем мужчина приручает белого коня в горах и уезжает на нем.

«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА

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