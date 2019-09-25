Футбол
Чемпионат«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА
Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября. Действие в ролике происходит в горах. Мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.
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Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
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Администрация США пыталась помешать встрече Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации США высокого уровня попытались не допустить телефонного разговора и встречи лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, поскольку американский президент мог потребовать у Киева компромат на своего политического оппонента.
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Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
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Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
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Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
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Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
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Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге
По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 07:04
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Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
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Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Абэ призвал реформировать Совбез ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН.
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Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
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Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
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Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
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Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
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В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой
В Брединском районе Челябинской области нашли тело военнослужащего погрануправления ФСБ по региону с огнестрельным ранением головы.
РБК 06:17
Происшествия
МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова
Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2019 года пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в одной из школ Кирова, сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.
Интерфакс вчера в 05:32
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Пожар на плавбазе «Петр Житников» локализован
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
РИА Новости 06:56
Политика
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.
Комсомольская правда 06:21