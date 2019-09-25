Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября. Действие в ролике происходит в горах. Мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.

«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА

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