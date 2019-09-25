Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА

Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября. Действие в ролике происходит в горах. Мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.
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Приручение дикого коня. «Алания» представила ролик к матчу с ЦСКА

Sport.ruвчера в 03:58

«Готовы к бою». «Алания» представила промо-ролик к матчу с ЦСКА

Матч ТВвчера в 04:13

«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 04:06

«Алания» показала промо-ролик к матчу с ЦСКА. В нем мужчина оседлал коня

Sports.ruвчера в 05:28

«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА

Чемпионатвчера в 03:50

Все билеты на матч Кубка России по футболу «Алания» - ЦСКА проданы

ТАСС23 сентября в 06:40

На матч «Алания» - ЦСКА продано 15 тыс. билетов

Основа информационный сайт23 сентября в 05:49
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Технологии

Нейросеть Яндекса узнала страну по фотографии

N+1 вчера в 10:40
Политика

Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
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RuNews24.ru 02:47
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В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

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Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
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Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Lenta.ru 05:04
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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Происшествия

В Норвегии загорелся российский траулер

На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Абэ призвал реформировать Совбез ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН.
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Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

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Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
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Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

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Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
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В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой

В Брединском районе Челябинской области нашли тело военнослужащего погрануправления ФСБ по региону с огнестрельным ранением головы.
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МВД предотвратило массовое убийство в одной из школ Кирова

Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2019 года пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в одной из школ Кирова, сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.
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В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

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«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России

Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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