Футбол
Чемпионат«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА
Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября. Действие в ролике происходит в горах. Мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.
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Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество
Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.
RT на русском 07:13
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России
Российская газета 07:07
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,28%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27%, до 2750,04 пункта, индекс РТС снизился на 1,28%, до 1355,96 пункта, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 12:04
Авто
Первый пикап Hyundai станет рамным
Первый пикап Hyundai, который станет серийным воплощением концепта Santa Cruz, получит традиционную раму лестничного типа, несколько видов привода и разные конфигурации кабины.
Автоновости дня 04:08
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Космос
Корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправится с Байконура на МКС
Вести.Ru вчера в 23:13
Здоровье
В клиники Тюменской области привезут новое оборудование
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о дополнительном выделении более 250 миллионов рублей из средств областного бюджета на медицинское оборудование.
Тюменская область сегодня 06:26
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Политика
ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
РИА Новости 04:34
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Авто
Volkswagen представит в России новый Jetta
Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Происшествия
В Донецке загорелся склад с боеприпасами
Крупный пожар возник на складе боеприпасов в Донецке, в районе поселков Горняк и Землекопы, сообщают Вести.ру в среду, 25 сентября.
Известия 05:27
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
РИА Новости 05:17
Гаджеты
Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A
Российская газета 08:08
Космос
НАСА разрабатывает новый телескоп для защиты от астероидов
AstroNews.ru 23 сентября в 17:17
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Здоровье
Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат
Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.
REGNUM 06:51
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10