Футбол
Gradus.pro«Алания» проиграла ЦСКА в Кубке России
|2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
|19′
|34′
Такума Нисимура
|72′
Такума Нисимура
В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов. К середине тайма «Алания» не только выровняла игры, но и смотрелась активнее соперника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Авто
Daimler оштрафовали на 870 миллионов евро
Daimler с 2008 года отпускал сертификаты на автомобили, не отвечающие экологическим требованиям.
Car.ru вчера в 13:04
Общество
«Точки роста» открылись в четырех школах района
Торжественно открылся центр «Точка роста» в одном из старейших образовательных учебных учреждений Брюховецкого района — школе № 1. Педагоги, ученики, родители, представители общественности пришли на мероприятие, которое произвело на всех большое впечатление.
Брюховецкие новости 08:25
Происшествия
Пропавший экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Пропавший бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым, сообщает Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны Эстонии.
Грани.ру 09:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Политика
Именем Путина могут назвать космодром Восточный
Газета.Ru 20:18
Происшествия
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Российская газета 13:46
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования для «суверенного Рунета»
Роскомнадзор приступил к пилотному проекту по тестированию оборудования в рамках закона о "суверенном Рунете".
DP.RU вчера в 07:39
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Космос
Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
Впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.
РИА Новости 18:32
Политика
Путин попросил не «забрасывать деньгами» отрасли экономики
Глава государства подчеркнул, что «если отрасли к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами».
9111.ru 11:50
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Разговор состоялся 25 июля 2019 года. Дональд Трамп: Поздравляю вас с великой победой.
РБК 12:09
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 22 сентября в 23:20
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Здоровье
Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО
КП - Хабаровск 20:08
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09