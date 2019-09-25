Футбол

Gradus.pro«Алания» проиграла ЦСКА в Кубке России

Алания — ЦСКА
1 – 3
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Республиканский стадион «Спартак»
2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
19′
34′
Такума Нисимура
72′
Такума Нисимура
В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов. К середине тайма «Алания» не только выровняла игры, но и смотрелась активнее соперника.
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