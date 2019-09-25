Футбол
Gradus.pro«Алания» проиграла ЦСКА в Кубке России
|2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
|19′
|34′
Такума Нисимура
|72′
Такума Нисимура
В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов. К середине тайма «Алания» не только выровняла игры, но и смотрелась активнее соперника.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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