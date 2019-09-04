Футбол
Спорт-ЭкспрессСпартак Гогниев: «В матче с ЦСКА „Алания“ покажет страстный футбол»
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил радость от предстоящей встречи с ЦСКА в 1/16 финала Олимп-Кубка России. 38-летний специалист пригласил болельщиков на стадион, пообещав, что его команда покажет на поле страстный футбол.
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
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Налоговая разыскивает отца Ольги Бузовой за долг
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Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
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Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
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Lenta.ru 12:55
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Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе
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Взгляд.ру 11:30
Хоккей
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Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
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Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
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Коммерсантъ 09:31
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Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
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Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Технологии
В России могут легализовать eSIM
Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
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РБК 11:50
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика
Мантуров назвал сумасшедшим бредом слухи о своей отставке
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Московский Комсомолец 08:48
Политика
Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»
Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
Snob.ru вчера в 09:55
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
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Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР
Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.
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Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
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Газета.Ru 10:27
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Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
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Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
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Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
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Шоу-бизнес
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Дочь известного музыканта Игоря Крутого, 16-летняя Александра, в этом году перешла в 11 класс.
RuNews24.ru 07:56