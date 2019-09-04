Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу. Как сообщает информационный портал «15-й Регион», соперником ФК «Алания Владикавказ» стал ЦСКА. Матч состоится на стадионе «Спартак» во Владикавказе.

«Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе

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