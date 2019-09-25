Футбол

Sport.ruSport.ru«Алания» за четыре дня распродала все билеты на кубковый матч с ЦСКА

Алания — ЦСКА
1 – 3
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Республиканский стадион «Спартак»
2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
19′
34′
Такума Нисимура
72′
Такума Нисимура
Пресс-служба владикавказской "Алании", выступающей в ПФЛ, сообщила о продаже всех билетов на матч 1/16 финала с ЦСКА, который состоится 25 сентября во Владикавказе. Осетинская команда продала 15 500 билетов.
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