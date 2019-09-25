Футбол
Sport.ru«Алания» за четыре дня распродала все билеты на кубковый матч с ЦСКА
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Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
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Такума Нисимура
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Такума Нисимура
Пресс-служба владикавказской "Алании", выступающей в ПФЛ, сообщила о продаже всех билетов на матч 1/16 финала с ЦСКА, который состоится 25 сентября во Владикавказе. Осетинская команда продала 15 500 билетов.
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