Футбол

Ставка TVСтавка TVАлавес - Реал Мадрид: прогноз Юргиса Сабониса 30 ноября 2019

Алавес — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Алеиш Видаль
7′
32′
Лука Модрич
Томас Пина
45′+1′
52′
Серхио Рамос
Луис Риоха
Оливер Бёрк
59′
63′
Серхио Рамос
Лукас Перес
65′
Лукас Перес
67′
67′
Гарет Бэйл
Родриго
69′
Даниэль Карвахаль
Томас Пина
Пере Понс
76′
Рубен Дуарте
79′
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
80′
Эдер Милитао
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
82′
90′
Иско
Ферлан Менди
1 фото
Дома клуб играет очень круто и уступил лишь единожды, Севилье. При этом Алавес давай бой мадридскому Атлетико, обыгрывал Сельту и Левантею С голами также нет проблем, команда стабильно забивает и очень мало пропускает. У Реала есть некоторые кадровые потери.
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