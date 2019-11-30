«Королевский клуб» опережает на три очка «Барселону», которой завтра играть в Мадриде против «Атлетико». «Алавес» с 18 очками находится на 13-м месте. В следующем туре «Реал» примет «Эспаньол», а «Алавес» на выезде сыграет с «Гранадой»

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