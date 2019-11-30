Футбол

ODDS.ruODDS.ruАлавес — Реал 1:2

Алавес — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
Алеиш Видаль
7′
32′
Лука Модрич
Томас Пина
45′+1′
52′
Серхио Рамос
Луис Риоха
Оливер Бёрк
59′
63′
Серхио Рамос
Лукас Перес
65′
Лукас Перес
67′
67′
Гарет Бэйл
Родриго
69′
Даниэль Карвахаль
Томас Пина
Пере Понс
76′
Рубен Дуарте
79′
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
80′
Эдер Милитао
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
82′
90′
Иско
Ферлан Менди
«Королевский клуб» опережает на три очка «Барселону», которой завтра играть в Мадриде против «Атлетико». «Алавес» с 18 очками находится на 13-м месте. В следующем туре «Реал» примет «Эспаньол», а «Алавес» на выезде сыграет с «Гранадой»
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