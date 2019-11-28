Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.81.

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Политика МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.

Происшествия Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.

Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.

Фигурное катание Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Армия и оружие Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине Введение на Украине новых званий по стандартам НАТО является проявлением низкопоклонства перед Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Технологии В России провели первую операцию с использованием 5G-сетей При консультации экспертов были проведены две операции: извлечение NFC-чипа из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», а также удаление раковой опухоли.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Единоборства Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.

Происшествия Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском В интернете опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

Гаджеты Производство iPhone SE2 запустят в декабре В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.

Спорт Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.