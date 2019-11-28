Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Алавес» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Алавес — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Алеиш Видаль
7′
32′
Лука Модрич
Томас Пина
45′+1′
52′
Серхио Рамос
Луис Риоха
Оливер Бёрк
59′
63′
Серхио Рамос
Лукас Перес
65′
Лукас Перес
67′
67′
Гарет Бэйл
Родриго
69′
Даниэль Карвахаль
Томас Пина
Пере Понс
76′
Рубен Дуарте
79′
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
80′
Эдер Милитао
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
82′
90′
Иско
Ферлан Менди
1 фото
Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.81.
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«Алавес» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

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