Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры.

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Единоборства Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).

Единоборства Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Шоу-бизнес Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и сразу отправилась на йогу Как стало известно People, герцогиня отправилась в студию Modo Yoga, которая располагается в нью-йоркском районе Вест-Виллидж.

Футбол Сборная России вылетела в Калининград на матч с командой Казахстана Футболисты сборной России вылетели из шотландского Глазго в Калининград, где они должны провести домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщает официальный Twitter российской сборной.

Экономика Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7% Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.

Происшествия В Москве автобус сбил двух пешеходов На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Футбол Сербия — Португалия 2:4 Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.

Политика Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.

Авто На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Игры Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Экономика Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.

Автоспорт Даниил Квят: В команде допустили ошибку В квалификации перед Гран При Италии Даниил Квят показал тринадцатое время.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Авто Названы особенности автомобиля Ravon R2 Новый автомобиль вышедший из-под рук белорусского автопрома Ravon R2 является самым бюджетным в своем классе.