Футбол
Soccer.ruАлбанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры.
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM 16:58
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Единоборства
Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствует на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Матч ТВ 14:48
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк и сразу отправилась на йогу
Как стало известно People, герцогиня отправилась в студию Modo Yoga, которая располагается в нью-йоркском районе Вест-Виллидж.
Телепрограмма 09:45
Футбол
Сборная России вылетела в Калининград на матч с командой Казахстана
Футболисты сборной России вылетели из шотландского Глазго в Калининград, где они должны провести домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщает официальный Twitter российской сборной.
РИА Новости 11:08
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Происшествия
В Москве автобус сбил двух пешеходов
На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Авто
На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики
В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.
ГЛАС.RU 06:55
Армия и оружие
США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая
США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru 13:11
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру 14:03
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Автоспорт
Даниил Квят: В команде допустили ошибку
В квалификации перед Гран При Италии Даниил Квят показал тринадцатое время.
F1news.ru 11:00
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Авто
Названы особенности автомобиля Ravon R2
Новый автомобиль вышедший из-под рук белорусского автопрома Ravon R2 является самым бюджетным в своем классе.
SpeedMe 13:25
Единоборства
Фелдер победил Барбозу раздельным решением судей на турнире UFC 242
Спорт-Экспресс 16:12
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47