Футбол
Soccer.ruАлбанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры.
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На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией
Спорт-Экспрессвчера в 15:03
Организаторы матча Франция - Албания дважды обидели гостей, начало игры задержали на 7 минут
Евро-футбол.рувчера в 14:53
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Общество
Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
В провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады более 300 тысяч местных жителей остались без электричества из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 21:39
Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34
Футбол
«Уотфорд» отправил главного тренеру в отставку
Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку.
Все про Спорт ру вчера в 13:42
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
В Абу-Даби на турнире UFC 242 россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг).
Коммерсантъ вчера в 16:44
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
В России начался Единый день голосования
В Ингушетии, по законодательству региона, главу республики выбирают депутаты Народного собрания из трех кандидатур, предложенных президентом России.
Вести.Ru вчера в 18:42
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Зеленский заявил о допросе «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи успели допросить бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха перед состоявшимся в субботу 7 сентября обменом заключенных между Россией и Украиной.
Rambler News Service вчера в 09:45
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы
За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
Российская газета 02:16
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Кино
Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино
Красная весна вчера в 12:25
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение с Украиной о правовом положении граждан
По словам Москальковой, соглашение Москвы и Киева об урегулировании правового положения граждан позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении украинцев и россиян уголовное преследование.
ФАН 02:40
Политика
Александр Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга
На выборах главы Северной столицы Беглов проголосовал по прописке на избирательном участке, расположенном в школе №12 на Васильевском острове.
МИР 24 02:25
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
РБК вчера в 09:02
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер 06 сентября в 14:31
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение вчера в 09:03
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Напомним, солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой летом 2017 года.
RuNews24.ru 01:43
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru 02:49
Футбол
«Арсенал» хочет продлить контракт с Ляказеттом
"Арсенал" хочет продлить контракт с игроком Александром Ляказеттом, сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 01:47