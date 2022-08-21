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Albanian Daily: власти Албании задержали россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина

В Албании задержали двух россиян и гражданина Украины, которые якобы пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши.
Известия
"Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины, как сообщили в полиции. Первые двое - Светлана Тимофеева 33-х лет и Михаил Зорин 23-х лет, оба с российскими паспортами", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что задержанные «подозреваются в шпионаже».
РБК
Отмечается, что местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
РИА Новости

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