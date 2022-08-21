"Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины, как сообщили в полиции. Первые двое - Светлана Тимофеева 33-х лет и Михаил Зорин 23-х лет, оба с российскими паспортами", - говорится в сообщении.