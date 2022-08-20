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Albanian Daily: власти Албании задержали россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина

Власти Албании раскрыли имена двух граждан России, задержанных якобы при попытке проникнуть на оружейный завод в албанском городе Грамши.
Lenta.ru
"Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить трёх иностранных граждан двое наших солдат получили ранения", — цитирует агентство Reuters заявление албанского оборонного ведомства.
Life.ru
Согласно данным албанского Минобороны, предприятие занимается производством продукции оборонного назначения.
Общественная служба новостей
В свою очередь, посольство России в Албании заявило, что пока не получало от властей республики информации о задержании россиян.
Lenta.ru

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Albanian Daily: власти Албании задержали россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина
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В Албании задержали двух россиян и украинца
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Albanian Daily: власти Албании задержали россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина
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Минобороны Албании обвинило двух россиян в попытке проникнуть на военный завод в Грамши
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