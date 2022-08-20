"Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить трёх иностранных граждан двое наших солдат получили ранения", — цитирует агентство Reuters заявление албанского оборонного ведомства.
Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.
Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.