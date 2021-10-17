Lenta.ruAlbanian daily News: причиной смерти российских туристов в Албании мог стать хлорВозможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле.Lenta.ruСотрудник отеля заявил представителям полиции, что россияне хотели поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт в течение нескольких дней.РБКПо версии правоохранителей, чистивший бассейн работник мог переборщить с хлором, пишет издание.РидусТела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruПолитРоссияЭкономика сегодняРидусГлагоLПолитическая ЭкспертизаСлово и ДелоИА Красная ВеснаНародные новостиРамблерЦарьградKazanfirst.ruГазета.RuПолитика СегодняТурДомRT на русскомКомсомольская правдаПодробнее о событииСМИ: полиция проверяет версию отравления хлором погибших в отеле в Албании россиянТАСС15:00Albanian daily News: причиной смерти российских туристов в Албании мог стать хлорLenta.ru12:10ADN: высокая концентрация хлора могла стать причиной гибели россиян в албанском отелеRT на русском13:07Погибшие в Албании россияне могли отравиться хлоромМосковский Комсомолец12:35Хлор в бассейне мог стать причиной гибели четырех россиян в албанском отелеЭхо Москвы12:31Полиция проверит версию об отравлении россиян в Албании хлоромРБК13:09Albanian daily News: российские туристы погибли от отравления хлором в бассейнеРИА Новости11:43Показать ещёОценить317Поделиться