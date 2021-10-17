Зеленский: обмен Медведчука не рассматривается, так как у него нет российского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.