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Albanian daily News: причиной смерти российских туристов в Албании мог стать хлор

Возможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле.
Lenta.ru
Сотрудник отеля заявил представителям полиции, что россияне хотели поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт в течение нескольких дней.
РБК
По версии правоохранителей, чистивший бассейн работник мог переборщить с хлором, пишет издание.
Ридус
Тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября.
Lenta.ru

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