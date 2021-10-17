Возможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на источник в полиции пишет Albanian daily News.В источнике
Ресторатор, руководитель Союза управляющих ресторанами, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал, почему инспекторы Michelin только сейчас оказались в Москве для того, чтобы оценить местные рестораны, а также прокомментировал выбор, которые сделали ресторанные критики.
Как сообщает Грабб, издательство Electronic Arts планирует выпустить новую часть популярной серии видеоигр Dragon Age только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, обойдя стороной консоли прошедшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.