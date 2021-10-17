Будьте в Плюсе

Albanian daily News: причиной смерти российских туристов в Албании мог стать хлор

Возможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на источник в полиции пишет Albanian daily News.В источнике

Подробнее о событии

Основной версией смерти туристов из РФ в Албании стало отравление хлором
Интерфаксвчера в 13:42
Полиция проверит версию об отравлении россиян в Албании хлором
РБКвчера в 13:09
Полиция Албании проверяет версию об отравлении российских туристов хлором
Российская газетавчера в 13:45
СМИ: полиция проверяет версию отравления хлором погибших в отеле в Албании россиян
ТАССвчера в 15:00
Погибшие в Албании россияне могли отравиться хлором
Московский Комсомолецвчера в 12:35
Albanian daily News: причиной смерти российских туристов в Албании мог стать хлор
Lenta.ruвчера в 12:10
Albanian daily News: российские туристы погибли от отравления хлором в бассейне
РИА Новостивчера в 11:43

Интересное

RTVI: фигурант дела «Оборонсервиса» Кулиш, выпавший из окна ГСУ МВД, перед смертью дал показания об убийствах в интересах бизнесмена Палихаты

Незадолго до своей гибели бывший юрист Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ) Валерий Кулиш дал показания о серии убийств, якобы совершенных в интересах бизнесмена Владимира Палихаты.
Новая газетавчера в 14:18

Ресторатор рассказал, кто позвал инспекторов Michelin оценивать московские рестораны

Ресторатор, руководитель Союза управляющих ресторанами, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал, почему инспекторы Michelin только сейчас оказались в Москве для того, чтобы оценить местные рестораны, а также прокомментировал выбор, которые сделали ресторанные критики.
Радио Комсомольская правда15 октября в 09:24

Опровергнута популярная гипотеза о происхождении коренных американцев

Ученые убедились в неяпонском происхождении коренных американцев Специалисты из России, Испании и США проверили популярную гипотезу о происхождении коренных американцев от японского народа Дзёмон.
Вокруг Света16 октября в 02:30

Dragon Age 4 не выйдет на консолях предыдущего поколения

Как сообщает Грабб, издательство Electronic Arts планирует выпустить новую часть популярной серии видеоигр Dragon Age только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, обойдя стороной консоли прошедшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
Пепелац Ньюс15 октября в 04:56