Возможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на источник в полиции пишет Albanian daily News.

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