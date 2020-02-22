Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАлбания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ

Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в 2013 году Мислаев выехал в Сирию, где участвовал в столкновениях против правительственных войск.
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